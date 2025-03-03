Юрій Гамар придбав Audi Q7 за понад 4 млн грн і оформив на доньку

Вищий антикорупційний суд України задовольнив заяву прокурора САП про забезпечення позову та наклав арешт на кросовер Audi Q7 2023 року випуску, яким користується міський голова Самбора на Львівщині Юрій Гамар. Ухвалою суду також заборонено переміщення згаданої автівки за кордон.

Прокурор САП звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, оскільки автомобіль Audi Q7 2023 року випуску та вартістю 4,2 млн грн є предметом справи щодо незаконного збагачення міського голови Самбора Юрія Гамара. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, на яку звернуло увагу видання LMN.

За матеріалами справи, 20 лютого 2024 року донька Юрія Гамара стала власницею Audi Q7, у той же день вона оформила довіреність на батька, який користувався автомобілем на постійній основі. Камери спостереження зафіксували, що мер активно їздив за кермом згаданого Audi Q7 на Львівщині та Закарпатті, а також систематично виїжджав за кордон. Натомість даних про те, що автомобілем користувалася донька мера правоохоронці не знайшли.

Підозри у антикорупційних прокурорів виникли через те, що вартість автівки значно перевищила законні доходи родини мера та його доньки.

Прокурор також зауважив, що 13 лютого цього року детектив НАБУ подзвонив до Юрія Гамара з пропозицією прийти і пояснити обставини придбання згаданого Audi Q7 і систематичний перетин кордону на цьому авто. За годину після цієї розмови право власності на автомобіль було переоформлене на колишнього підлеглого Юрія Гамара – працівника самбірського комунального підприємства «Об’єднане». Формально автівку йому продали за 3,7 млн грн.

До заяви прокурор додав документи, які вказують на те, що згаданий покупець кросовера (який працював в СКП «Об’єднане» протягом 2022-2024 років) має тісні зв’язки з мером, «що може вказувати на формальний (удаваний) характер укладення договору купівлі-продажу 13.02.2025 з метою приховати автомобіль від можливої конфіскації та створити видимість документального законного відчуження, а не з наміром реальної зміни власника активу».

Цікаво, що експрацівник СКП «Об’єднане» не вперше купує Audi Q7 у доньки Юрія Гамара. Рік тому, 20 лютого 2024 року, за 1,85 млн грн донька мера нібито продала йому Audi Q7, але 2017 року випуску.

Проаналізувавши згадані факти, суд задовольнив заяву прокурора, наклав арешт на Audi Q7 2023 року випуску, також заборонив переміщення згаданого автомобіля за межі України. Ухвала ще може бути оскаржена в апеляції.

Зазначимо, що Юрій Гамар займає посаду міського голови Самбора з 2015 року.