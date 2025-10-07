Із липня 2024 року Юрій Білоус був відряджений на роботу в Личаківський райсуд Львова

Суддю Мостиського районного суду Львівської області Юрія Білоуса, який відряджений до Личаківського районного суду Львова, підозрюють у отриманні хабаря та брехні в декларації. 7 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила його від роботи. Про це повідомили на сайті ВРП.

Зазначається, що суддю підозрюють в отриманні хабаря та зловживанні впливом, а також у внесенні в декларацію фальшивих даних. Зокрема, на початку вересня його викрили на хабарі – суддя домовився, щоб його родича випустили з ТЦК без мобілізації до війська. Окрім цього, його підозрюють у брехні в декларації на 7,5 млн грн. 26 вересня Вищий антикорупційний суд відпустив суддю під заставу, однак ухвала суду ще не опублікована в реєстрі.

7 жовтня Вища рада правосуддя за зверненням генпрокурора відсторонила Юрія Білоуса від роботи в суді до 4 листопада.

«Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також враховуючи строки досудового розслідування в кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя», – йдеться у повідомленні ВРП.

Додамо, що суддю Юрія Білоуса відрядили на роботу в Личаківський районний суд Львова у липні 2024 року терміном на рік і місяць. У травні 2025 року відрядження продовжили ще на рік.

У декларації за 2024 рік Юрій Білоус вказав три земельні ділянки на Львівщині та квартиру у Львові, а також Toyota Camry Hybryd, яка записана на Наталію Білоус. Також він вказав 1,3 млн грн зарплати в суді, 3,5 млн грн від продажу майна та понад 2 млн грн спадщини. Суддя зберігає 4,5 млн грн та 25 тис. доларів готівки.