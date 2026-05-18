Franko Park розташують на території колишнього домобудівного комбінату

Депутати Івано-Франківської міської ради затвердили концепцію індустріального парку площею 17 га у селі Микитинці. Рішення ухвалили на сесії у п’ятницю, 15 травня.

Йдеться про Franko Park, який планують розташувати на території колишнього Івано-Франківського домобудівного комбінату.

Землю орендує ТОВ «Грей тех» відомого франківського забудовника Андрія Луцького. Ця компанія й фінансуватиме реалізацію проєкту.

«Створення та реалізація індустріального парку має включати як забудову земельних ділянок, так і реконструкцію вже наявних будівель, забезпечення облаштування інноваційної інженерної інфраструктури, що дозволить розмістити на території виробничі, складські та адміністративні приміщення», – зазначено в концепції.

На облаштування Franko Park (водопровід, каналізація, газ та електропостачання) планують витратити 190 млн грн. Ще 370 млн грн очікують від учасників індустріального парку. Головним інвестором розглядають одного з місцевих виробників бетону.

Індустріальний парк в Івано-Франківську створюють на 49 років, він буде розрахований на 400–700 робочих місць. Річний показник реалізованої продукції складатиме близько 911 млн грн. Перші виробничі потужності в межах Franko Park планують запустити у другій половині 2028 року, а повне заповнення індустріального парку очікується до кінця 2030 року.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Грей тех» засноване у жовтні 2022 року в селі Хриплин Івано-Франківського району. Власником компанії є забудовник Андрій Луцький. Основним напрямом діяльності компаній групи родини Луцьких є будівництво та нерухомість (Blago), а також надання освітніх послуг (приватний вищий навчальний заклад «Університет короля Данила»).