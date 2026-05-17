Військова частина відмовила у звільненні зі служби військовому для догляду за дружиною з інвалідністю та тривожно-депресивним розладом. Він звернувся до суду та виграв справу. Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового, зобов’язавши частину прийняти рішення про звільнення зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, позивач є військовослужбовцем, а його дружина має третю групу інвалідності та встановлений діагноз «змішаний тривожно-депресивний розлад», що підтверджено консультативним висновком спеціаліста. Встановлений діагноз офіційно класифікується як психічний розлад. Військовий подав рапорт на звільнення зі служби для догляду за дружиною, але отримав відмову.

Представник військової частини повідомив йому, що консультативний висновок спеціаліста не замінює і не доповнює рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Цю справу розглянула суддя Ірина Подлісна, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Оскільки єдиною підставою для відмови у задоволенні рапорту позивача та звільнення з військової службу слугували твердження відповідача про відсутність доказів на підтвердження того, що консультативний висновок спеціаліста не замінює і не доповнює рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, які визнані судом необґрунтованими, а інших підстав не встановлено, суд доходить висновку про те, що зобов’язання відповідача звільнити позивача з військової служби на підставі пп. “г” п. 2 ч. 4 ст.26 Закону України ”Про військовий обов’язок та військову службу” є дотриманням судом гарантій, що спір між сторонами буде остаточно вирішений», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправною відмову військової частини у задоволенні рапорту про звільнення позивача зі служби. Суд зобов’язав частину звільнити його за сімейними обставинами на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Рішення ще можна оскаржити.