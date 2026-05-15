Львів’янин підбіг до Андрія Садового на площі Ринок і облив невідомою речовиною

У центрі Львова перехожий облив міського голову Андрія Садового невідомою речовиною. Поліцейські встановили його особу.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у п’ятницю, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг до Андрія Садового та зненацька облив його невстановленою рідиною. Поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом нападу на мера Львова поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Тривають слідчі дії.

За даними відомого закарпатського депутата Віталія Глаголи, нападником виявився раніше судимий за грабежі і наркотики Іван Стебко. Глагола стверджує, що Стебко облив мера Львова водою.

Згодом Андрій Садовий прокоментував інцидент. Мер стверджує, що унаслідок нападу не постраждав, а сам напад є звичайним хуліганством. Він також попросив не спекулювати на цій темі.

«Йшов зранку на роботу – підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте», – повідомив Андрій Садовий.