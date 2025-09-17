Прослуховувальний апарат знайшли в кабінеті Андрія Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування. Про це мер повідомив у середу, 17 вересня.

За словами Андрія Садового, тиждень тому його робочий радіотелефон почав погано працювати, його віддали на ремонт, під час якого виявили, що до зарядного блока прикріпиои сім-карту, карту памʼяті і мікрофон.

«Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав “виснути”, віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці», – повідомив Андрій Садовий.

На опублікованому відео Андрій Садовий продемонстрував зарядний пристрій, до якого була прикріплена апаратура. Хто і коли встановив прослуховувальний пристрій у кабінеті міського голови Львова наразі не відомо.

«Виникає питання – хто це зробив? Якщо це зробили іноземні спецслужби, тоді СБУ та інші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, то в мене є питання – нащо робити таку халяву і так “капарно” це все робити. Я би хотів, щоби було розслідування, щоби керівництво СБУ і всі, хто тим займається, дав мені відповідь – що це таке?», – сказав Андрій Садовий.

На інцидент відреагувало обласне відділення СБУ. Там зазначили, що за фактом виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті міського голови розпочали кримінальне провадження.

«Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз», – повідомили в СБУ.

Справу відкрили за ч. 1 ст. 359 ККУ (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).