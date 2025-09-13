Андрія Парубія вбили 30 серпня на вул. Єфремова у Львові

Мер Львова Андрій Садовий закликав президента Володимира Зеленського присвоїти Андрію Парубію звання Героя України. Про це він написав у своїх соцмережах у суботу, 13 вересня.

«Цього тижня петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України набрала понад 25 тис. підписів. Це підтверджує: люди пам’ятають і цінують. Андрій завжди був присутній. Це риса, яка для мене дуже важлива й цінна. Він був у перших рядах революцій і змін, але ніколи не шукав вигоди чи слави. Робив свою справу тихо й уперто. Тому вважаю своїм обов’язком підтримати ініціативу й прошу президента присвоїти Андрію Парубію звання Героя України», – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, 2 вересня на сайті президента ініціатор Дмитро Лавренюк зареєстрував електронну петицію з проханням посмертно присвоїти звання Героя України нардепу кількох скликань, голові Верховної Ради у 2016-2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони майдану Андрію Парубію. Станом на ранок четверга, 11 вересня, петиція зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.

Раніше ZAXID.NET писав, що топпартійці «Євросолідарності» не підписали петицію про звання Героя України для Парубія.

Нагадаємо, 30 серпня на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці.