Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України зібрала необхідні голоси

Незважаючи на активні заклики провідних партійців «Європейської солідарності» підписати петицію про присвоєння Андрієві Парубію звання Героя України, частина з них цього досі не зробила. Народний депутат і голова Львівської обласної організації «Євросолідарності» Олег Синютка підписав петицію лише після того, як про його зволікання повідомили в медіа. Лідер партії Петро Порошенко досі петицію не підписав. Список підписантів проаналізувало видання Гал-інфо.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 вересня петицію підписала необхідна для її розгляду кількість людей – понад 25 тис. Статус петиції на офіційному сайті президента змінено на «очікує на розгляд».

Журналісти не виявили у списку підписантів прізвищ нардепів від «Європейської солідарності», які активно закликали в соцмережах до її підписання. У списку не виявилося підписів Петра Порошенка, Володимира Ар’єва, Ірини Геращенко та Олега Синютки. Варто зауважити, що після розголосу в медіа 11 вересня Олег Синютка виправив ситуацію і таки поставив свій підпис. Долучилася до підписантів і його донька Ірина.

Загалом лише 24 депутати спромоглись підписати петицію. 13 – з «Європейської солідарності», 5 – зі «Слуги народу», 4 – «Голосу"», 1 – «Батьківщини», 1 – «За майбутнє». Серед підписантів немає жодного представника «Слуги народу», що представляє Львівщину. Юлія Тимошенко, яка активно фотографувалась на похоронах Андрія Парубія, також не змогла залишити свій голос під петицією.

Список нардепів, які підписали петицію:

Іонова Марія Миколаївна (ЄС)

Бондар Михайло Леонтійович (ЄС)

Бондаренко Олег Володимирович (Слуга народу)

Буймістер Людмила Анатоліївна (Слуга народу)

В'ятрович Володимир Михайлович (ЄС)

Герасимов Артур Володимирович (ЄС)

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (ЄС)

Княжицький Микола Леонідович (ЄС)

Коваль Ольга Володимирівна (ЄС)

Костенко Роман Васильович (Голос)

Крулько Іван Іванович (Батьківщина)

Марчук Ігор Петрович (Слуга народу)

Павленко Ростислав Миколайович (ЄС)

Піпа Наталія Романівна (Голос)

Саврасов Максим Віталійович (ЄС)

Сюмар Вікторія Петрівна (ЄС)

Федина Софія Романівна (ЄС)

Хлапук Максим Миколайович (Голос)

Хоменко Олена Вікторівна (Слуга народу)

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович (ЄС)

Шаповалов Юрій Анатолійович (За майбутнє)

Южаніна Ніна Петрівна (ЄС)

Юнаков Іван Сергійович (Слуга народу)

Юрчишин Ярослав Романович (Голос)

В.о. голови Львівської облради Юрій Холод теж підписав петицію 11 вересня. Очільник Львівської районної ради Андрій Сулим допис у фейсбуці про потребу підписання петиції зробив, але свого підпису під нею не поставив. Немає під петицією підписів керівників області й міста, які, утім, і не робили публічних закликів до підписання.

Серед депутатських корпусів, найактивнішими були саме депутати Львівської міськради – 28 підписантів. До прикладу Назарій Бербека та Наталія Шелестак і допис в соцмережах написали, і петицію підписали.

Депутати Львівської міської ради, які підписали петицію:

Адамик Петро Михайлович

Бербека Назарій Володимирович

Василишин Олег Михайлович

Веремчук Валерій Миколайович

Воронецька Ірина Миколаївна

Гой Володимир Богданович

Гринів Анастасія Ізидорівна

Доскіч Віктор Вікторович

Дуда Роман Ігорович

Дячишин Андрій Богданович

Дідух Михайло Олексійович

Івах Сергій Ярославович

Кузик Євген Станіславович

Лесик Володимир Любомирович

Лопачак Маркіян Романович

Маруняк Оксана Іванівна

Марусяк Володимир Ярославович

Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна

Мельник Юрій Миколайович

Моравецький Юрій Васильович

Пак Уляна Ігорівна

Пелех Олена Зінонівна

Посипанко Ольга Іванівна

Рудницький Іван Іванович

Сомик Наталія Петрівна

Троць Віталій Іванович

Шевченко Тетяна Григорівна

Шелестак Наталія Володимирівна

Також до підписання долучилось 20 депутатів Львівської обласної ради:

Буняк Степан Остапович

Білас Всеволод Омелянович

Біляк Микола Романович

Ганущин Олександр Олександрович

Гасяк Ярослав Вікторович

Дейнека Анатолій Михайлович

Дзядик Сергій Євгенович

Дуда Олег Романович

Дума Андрій Романович

Іваш Олег Ігорович

Кеньо Катерина Іванівна

Кирилич Володимир Ігорович

Риботицька Соломія Володимирівна

Свіщов Віталій Олександрович

Фенчин Олег Романович

Фрей Микола Михайлович

Хомик Ореслава Василівна

Чолій Тарас Богданович

Шеремета Святослав Петрович

Ярмола Анна Петрівна

Львівська районна рада делегувала голоси 18 обранців:

Вашківський Андрій Станіславович

Гера Людмила Петрівна

Драч Галина Олексіївна

Зінкевич Ігор Ілліч

Колодій Наталія Ігорівна

Костик Володимир Степанович

Кривко Данило Юрійович

Кузик Олег Богданович

Лучко Оксана Володимирівна

Матківський Анатолій Вікторович

Махніцький Вадим Олегович

Прокопів Андрій Іванович

Сироїд Олександр Ілліч

Стечишин Юрій Віталійович

Фостяк Оксана Михайлівна

Фрис Володимир Ярославович

Шимчак Сергій Іванович

Шустер Богдан Романович

Окрему увагу також заслуговують і інші лідери інтернет-думок українців, дії яких не завжди відповідають їх словам.

Автор, творець і ведучий інтернет-шоу «Вата шоу», а згодом виконувач обов'язків міського голови Полтави від партії ЄС Андрій Полтава (Андрій Карпов) попросив петицію підтримати, однак сам, схоже, не вважав це доцільним. Таку саму позицію, ймовірно, зайняв і український політик, громадський діяч, колишній нардеп Борислав Береза. Натомість колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав петицію.