Розстріляного у Львові Андрія Парубія поховали на Личаківському цвинтарі

Станом на ранок четверга, 11 вересня, петиція до президента України з проханням присвоїти відомому політику та громадському діячеві Андрію Парубія звання Героя України посмертно зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.

2 вересня на сайті президента ініціатор Дмитро Лавренюк зареєстрував електронну петицію з проханням посмертно присвоїти звання Героя України нардепу кількох скликань, голові Верховної Ради у 2016-2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони майдану Андрію Парубію.

«Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років», – йдеться у тексті петиції.

У петиції зазначається, що послідовна проукраїнська позиція політика, його відданість державним інтересам та внесок у зміцнення нацбезпеки та євроінтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Нагадаємо, 30 серпня на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці.

Для пошуку вбивці було введено спеціальну операцію «Сирена». 31 серпня підозрюваного розшукали та затримали на Хмельниччині. Ним виявився завербований російськими спецслужбами 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков, який у залі суду зізнався у вбистві. Він пояснив свій вчинок помстою українській владі і нібито бажанням повернути тіло загиблого на війні сина.

У вересні 2024 року петиція про присвоєння звання Героя України мовознавиці Ірині Фаріон зібрала необхідну кількість голосів, однак досі перебуває на розгляді.