На похорон прибули тисячі людей

У вівторок, 2 вересня, попрощалися із колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Чин похорону розпочався о 12:00 у Соборі святого Юра. Загальноміська церемонія прощання відбулася о 13:30 на пл. Ринок, біля Ратуші. Опісля Андрія Парубія поховали на Личаківському кладовищі.

Історія патріотизму Андрія Парубія супровджувалася історією його родини: його дід був січовим стрільцем під командуванням Євгена Коновальця, а старші брати діда належали до ОУН та УПА. Володимир Парубій, батько Андрія Парубія, у своїй промові на похороні наголошує, що сина виховував в ідеї «Здобудеш українську державу або загинеш за неї».

«Він з дитинства писав патріотичні вірші, тоді коли інші пишуть щось ліричне. І з дитинства був нетерпимий до російської мови. У нашому будинку жили різні люди. І Андрій, будучи дитиною, вийшов на подвірʼя, почув від цих людей російську мову і навіть не став розмовляти з ними. Він з народження був таким», – виголосив Володимир Парубій і додав, що його син, будучи юнаком, ночами читав підпільну літературу і вивчав тактику УПА. Так само і підпільно створив першу організацію «Спадщина» за зразком УПА.

«Він міг мати легкий і славний життєвий шлях, але для нього особисті блага ніколи не були ціллю. Він казав: «Я все робив для України», – поділився Володимир Парубій.

Побратим колишнього голови Верховної Ради Петро Боднар у прощальній промові виголосив: «Білорусь і Грузія не мали успіху, бо в них не було Парубія. Бо саме Парубій створив самооборонне крило на Майдані. Він як прапор, на який дивляться».

«Коли всі торгували кросівками і джинсами, Андрій відновлював могили січових стрільців. Коли всі ступали в рекет, він створював організацію «Спадщина». Після цього вбивства Андрій Парубій став в один ряд з такими героями, як Симон Петлюра, Степан Бандера та іншими», – зазначив у прощальній промові Тарас Родцевич, товариш загиблого.

На чин похорону прибув також Петро Порошенко. Він сказав, що для нього Андрій Парубій був прикладом українського націоналіста. «Хто його вбив? З першої секунди не було сумнівів - це русня. І пʼята колона русні всередині нашої держави. Вбили за Україну, за Майдан, за волю, за демократію. Чому вони вбили Андрія? Вони його боялися. Так само, як бояться всіх нас. Цим вбивством хотіли нас налякати», – додав Поршенко.

Батько Андрія Парубія наголосив, що його син передив кілька замахів: «Я казав йому: «Андрію бережися. То не люди, то потвори». А він казав: «На своїй землі я не мушу боятися».

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – йому було 54 роки. Підозрюваного затримали на Хмельниччині. А в залі суду 2 вересня він зізнався у вбивстві політика.