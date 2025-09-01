Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. про це у ніч на 1 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

У поліції додали, що ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримали на Хмельниччині.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У поліції додали, що до розкриття злочину залучили десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції та співробітників Служби безпеки, а справа перебувала на особистому контролі президента.

«Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані», – зазначив президент.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Того ж для правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення, посиливши заходи безпеки по Львову та області.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі. Чим політик запамʼятається українцям читайте у матеріалі ZAXID.NET «Революціонер, якого ненавиділа і боялась Росія».