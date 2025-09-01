Про затримання підозрюваного стало відомо у ніч на 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Про затримання підозрюваного стало відомо у ніч на 1 вересня.

Як раніше писав ZAXID.NET, ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині. Він ретельно готував злочин: вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут, продумував план втечі. У поліції додали, що до розкриття злочину залучили десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції та співробітників Служби безпеки, а справа перебувала на особистому контролі президента.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський уточнив, що стрілець намагався сховати сліди: перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Із опублікованих поліцією фото очевидно, що вони зроблені під час затримання.

Фото поліції

«Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», – написав Іван Вигівський.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Того ж для правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення, посиливши заходи безпеки по Львову та області.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі. Чим політик запамʼятається українцям читайте у матеріалі ZAXID.NET «Революціонер, якого ненавиділа і боялась Росія».