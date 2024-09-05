Ірину Фаріон вбили на вулиці у Львові 19 липня

Петиція до Кабінету міністрів України з проханням присвоїти колишній народній депутатці, мовознавиці, професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон звання «Героя України» посмертно набрала необхідні 25 тис. голосів.

Електронну петицію на сайті Кабміну з проханням присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці України VII скликання (2012-2014), голові підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки і освіти (2013) Фаріон Ірині Дмитрівні звання «Героя України» (посмертно) зареєстрували 24 липня. Автор петиції – Михайло Шевелюк. Станом на ранок 5 вересня петиція зібрала 25145 голосів, що навіть більше, ніж необхідно для її розгляду.

«Доктор філологічних наук, професор Ірина Фаріон – надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху», – зазначається в тексті петиції. Там також перераховано наукові та громадсько-політичні досягнення Ірини Фаріон для утвердження української мови як державної.

«Багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців. З огляду на її багаторічну суттєву наукову, просвітницьку, педагогічну, політичну діяльність спрямовану на укріплення статусу державної мови та самої державності України, ми, що нижче підписалися, просимо присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання Герой України (посмертно)», – сказано у петиції.

Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 60-річній Ірині Фаріон вистелили в голову біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Мовознавицю госпіталізували в критичному стані, але врятувати її життя не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство та оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Через шість днів після резонансного вбивства, 25 липня, правоохоронці затримали підозрюваного виконавця злочину. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко. Вбивство пов’язують з діяльністю Ірини Фаріон та не виключають «російський слід».