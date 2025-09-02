Михайло Сцельніков у суді визнав провину у вбистві Андрія Парубія

У вівторок, 2 вересня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід 52-річному львів’янину Михайлові Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія – арешт на два місяці без права застави. Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права внесення застави, адвокат не заперечував. Слідчий суддя Віталій Стрельбицький задовольнив клопотання прокуратури.

Перед засіданням суду підозрюваний Михайло Сцельніков під час короткого спілкування із журналістам визнав свою вину. Згодом його адвокат це підтвердив. «Він про це сказав. Це в залі прозвучало», – зазначив адвокат підозрюваного Віктор Пономаренко.

Адвокат Сцельнікова додав, що представляє підозрюваного через центр безоплатної допомоги.

«Мене призначили, оскільки згідно з чинним законодавством кожна особа в нашій країні має право на правничу допомогу. Я з’явився виконувати свої обв’язки, – додав Віктор Пономаренко.

Прокуратура наголосила про ризики і саме тому клопотала про тримання під вартою без права внесення застави.

Під час судово засідання стало відомо, що Михайло Сцельніков переховувався в селі Колодіївка Камʼянець-Подільського району, поблизу кордону з Молдовою.

«Контактуючи з невстановленими особами в месенджері Telegram отримав вказівку очікувати подальших дій щодо переховування та подальшої втечі. Однак він був затриманий представниками поліції. Крім того, він протягом тривалого часу декілька разів змінював місце проживання, що свідчить про відсутність звʼязків», – зачитав суддя Віталій Стрельбицький під час засідання.

Слідчий суддя Віталій Стрельбицький. Фото ZAXID.NET

Керівник Львівськох обласної прокуратури Микола Мерет після обрання запобіжного заходу повідомив, що підозрюваний вже був допитаний, він визнав свою провину, надав інформацію, яким чином вчиняв злочин.

«Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав до лісу, де спалив одяг, в якому був, розібрав велосипед і намагався заховати деталі в болоті. Але не зовсім йому це вдалося», – сказав Микола Мерет.

Також він зазначив, що розглядається питання про перекваліфікацію справи – з ч. 1 ст. 115 на ст. 112 ККУ (Посягання на життя державного чи громадського діяча).

Зазначимо, що в час обрання запобіжного заходу, у Львові відбувається похорон Андрія Парубія. Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Того ж для правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення, посиливши заходи безпеки по Львову та області.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі. Чим політик запамʼятається українцям читайте у матеріалі ZAXID.NET «Революціонер, якого ненавиділа і боялась Росія».

У ніч на 1 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали на Хмельниччині. Згодом Нацполіція оприлюднила фото ймовірного стрільця. За вбивство відомого політика та громадського діяча Андрія Парубія оголосили підозру 52-річному львів’янину.