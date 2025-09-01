За підозрою у вбивстві Андрія Парубія затримали 52-річного львів'янина

За вбивство відомого політика та громадського діяча Андрія Парубія оголосили підозру 52-річному львів’янину, про затримання якого правоохронці повідомили у ніч на понеділок, 1 вересня.

У Львівській обласній прокуратурі уточнили, що затриманим є 52-річний львів’янин, який отримав підозру за двома статтями ККУ – умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 ККУ).

«Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі», – йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

За словами обласного прокурора Миколи Мерета, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».

Наразі з затриманим тривають слідчі дії та обшуки за місцями його проживання і перебування. Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 30 серпня на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв відомого політика, ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого той загинув на місці.

Для пошуку вбивці у Львові та в області було введено спеціальну операцію «Сирена». 31 серпня підозрюваного розшукали та затримали на території Хмельницької області.