Російського археолога українські правоохоронці розшукують з листопада 2024 року

Україна подала запит на екстрадицію російського археолога Алєксандра Бутягіна, якого напередодні затримали у Варшаві. Російського вченого та керівника відділу давньої археології музею «Ермітаж» підозрюють у незаконних розкопках на території тимчасово окупованого Криму. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив радіомовник RMF24.

Зазначається, що українська сторона звернулася до Варшавської окружної прокуратури з відповідною заявою. Наразі оцінюються формальні вимоги щодо запиту, зокрема подану заяву перевіряють на відповідність законодавству. Після цього буде оцінено наявність підстав для неприйнятності екстрадиції затриманого.

Прокуратура сформує свою позицію та передасть її до суду разом з українським клопотанням. Як повідомляється, одночасно може бути подано клопотання щодо продовження тримання під вартою Алєксандра Бутягіна, оскільки строк арешту спливає 13 січня. Остаточне рішення про екстрадицію ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на початку грудня у Варшаві правоохоронці затримали російського археолога Алєксандра Бутягіна, який перебував там проїздом. Його підозрюють у знищенні пам’яток кримської культурної спадщини на суму понад 200 млн грн.

Прокуратура України розшукує Алєксандра Бутягіна з листопада 2024 року. За її даними, обіймаючи керівну посаду в музеї «Ермітаж» з 2014 року, він не мав жодного дозволу від органів України та незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі.