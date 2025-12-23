Посадовець міськради у Дніпрі привласнював бюджетні гроші

У Дніпрі викрили директора департаменту міської ради, який разом зі спільниками привласнив понад 3 млн грн грошей, виділених на відбудову будинків, що зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області та Офісі генпрокурора.

Схему організували посадовець міської ради, директор приватного підприємства та двоє бухгалтерів конвертаційного центру. Встановлено, що протягом 2023-2025 років фігуранти привласнювали гроші, виділені з міського бюджету на відновлення будинків після російських обстрілів.

Зокрема, Дніпровська міська рада укладала договори з підконтрольним підприємством на закупівлю вікон і дверей, вартість яких штучно завищували. Водночас встановлено, що насправді будівельні матеріали купували безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю. Різницю учасники схеми переводили у готівку через підконтрольні конвертаційні центри, а потім розподіляли між собою. Таким чином фігуранти привласнили 3,3 млн грн з міського бюджету.

Правоохоронці оголосили посадовцю міської ради, підприємцю та бухгалтерам підозри у розтраті майна та службовому підробленні. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.

Нагадаємо, у липні 2025 року поліція викрила у Києві підрядника, який привласнив гроші, виділені на будівництво модульних будинків.