У Києві викрили підрядника на привласненні грошей

У Києві викрили директора підрядної організації, який привласнив частину грошей, виділених на будівництво модульних будинків для людей, які втратили домівки внаслідок війни. Про це у понеділок, 28 липня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, благодійна організація виділила гроші на будівництво модульних будинків для жителів села Мощун Київської області, які втратили домівки внаслідок російського вторгнення. Зокрема, благодійники профінансували облаштування фундаментів, водопроводу та септиків. Втім, як з’ясували правоохоронці, підрядник не виконав частину робіт, а вартість інших робіт – завищив.

«Встановлено, що директор товариства свідомо вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості про обсяги та вартість будівництва. За результатами експертиз, внаслідок таких дій благодійній організації завдано збитків на майже 473 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Після надходження грошей на рахунок підприємства, підозрюваний перерахував 420 тис. грн на власний рахунок, оформивши це як «повернення фінансової допомоги». Слідчі вважають, що таким чином підрядник намагався легалізувати вкрадені гроші.

Директору приватного товариства повідомлено про підозру у розтраті майна, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).