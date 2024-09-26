Будівельні роботи планують завершити до кінця осені 2024 року

На території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни облаштовують котеджне містечко, де поранені бійці житимуть під час проходження реабілітації. Усі будівельні роботи планують завершити до кінця осені. Про це ZAXID.NET повідомили 26 вересня у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Будівництво модульного котеджного містечка – спільний проєкт Рівненської ОВА та «Нової пошти». Згідно з умовами підписаного договору, в обовʼязки «Нової пошти» входить закупівля та облаштування будиночків, а ОВА – підведення необхідних інженерних мереж і проведення благоустрою території.

Наразі на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів, що розташований у Клевані, уже встановили 10 модульних будинків, кожен з яких розрахований на двох людей. У приміщенні – кухня з холодильником, вітальня з телевізором, набір м’яких меблів, дві окремі спальні та ванна. Проживати у котеджах зможуть військовослужбовці, які проходять реабілітацію у медзакладі. В окремих випадках передбачене їхнє поселення з рідними, насамперед – дружинами.

«У проєктуванні та облаштуванні будинків враховані всі потреби людей з інвалідністю. Зокрема: дверні прорізи, пандуси, сходинки, поручні, туалети та інші елементи приміщення забезпечать легку маневреність для людей на кріслах колісних; системи безпеки мають візуальні сигнали або вібраційні оповіщення; санітарне приміщення обладнане аварійною сигналізацією та системою оповіщення з врахуванням потреб осіб з порушеннями зору та слуху», - зазначають в ОВА.

Як уточнив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко, «Нова пошта» виділила для реалізації проєкту близько 25 млн грн, а облдержадміністрація – 3 млн грн.