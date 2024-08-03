Ветерани вважають найкращою реабілітацією відпочинок на природі біля озера

Військовослужбовці та ветерани Івано-Франківська виступили проти будівництва реабілітаційного центру на набережній міського озера. Відповідне рішення депутати міськради прийняли на сесії 2 серпня. Однак військові стверджують, що міська рада відверто маніпулює чутливою темою і під авторитетом ЗСУ ховає власні інтереси та можливі корупційні схеми.

Бойовий медик та пресофіцер 80-ї бригади ЗСУ Роман Гасько звинувачує владу Івано-Франківська в тому, що вона, прикриваючись інтересами військових, приймає вигідні для себе і потенційно корупційні рішення.

«Паскудство нинішньої ситуації у Івано-Франківську не в тому, що скоро забудують черговий зелений клаптик землі. Зрештою, не вперше, та й не востаннє. Та й чого очікувати від міськради, яка складається з клерків на обслуговуванні будівельних компаній? Біда в тому, що усі кому не заліпило від обожнювання свободівців і Війтишина, побачили, що люди в пікселі – це досить таки непоганий антураж для прикриття відвертого дерибану і схематозу. А це гірше ніж будь-які кульбіти з відосами про ТЦК», – написав Роман Гасько у Facebook 2 серпня.

Військовий зазначає, що попри те, що ми ще дуже далекі від перемоги і про вибори думати зарано, але тему ветеранів вже почали використовувати для власних інтересів. Роман Гасько каже, що військові не хочуть вступати у жодні спілки чи обʼєднання ветеранів, бо вони перетворюються в чиюсь кишенькову забавку.

«Буде дуже цікаво подивитись, скільки там виросте якогось ЖК чи ТРЦ і в який курятник вони вмістять той нещасний реабілітаційний центр, якщо взагалі не забудуть про нього. Пройде кілька років, почнеться будова, а там усі й забудуть що там мало бути і як», – зазначає Роман Гасько.

Місцевий сайт «Курс» пише, що думку Романа Гаська поділяють й інші військові. Ветеран АТО і військовослужбовець ЗСУ Андріан Волгін наголошує, що таким рішенням громада втратить останній клаптик зеленої зони біля озера. Він наголошує, що для нього найкращим реабілітаційним центром є саме озеро з деревами і травичкою навколо.

«Прикрилися в темну ветеранами і навішали громаді лапші на вуха про “реабілітаційний центр” біля озера. Говорив з тими обдуреними ветеранами після сесії і виявилось, що вони не в курсі, що після конкурсу більша частина з того нещасного 1 га відійде інвестору під його приватне будівництво. А ще вони не в курсі, що насправді там кусок в 4 га і більшу частину з них (3 га) вже пообіцяли іншим “інвесторам”», – обурився Андріан Волгін.

І військові, і активні містяни наполягають, що напередодні таких рішень потрібно провести громадські слухання і надати можливість висловитися усім небайдужим. Тим паче, що в Івано-Франківську вже будують реабілітаційний центр – у мікрорайоні Софіївка.

Нагадаємо, у березні мешканці Івано-Франківська вийшли з протестом проти забудови біля міського озера, де планували звести нову церкву УГКЦ. Після розголосу церква відмовилась від забудови набережної і вирішила бдуватися в іншому місці.