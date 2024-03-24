Мешканці хочуть вберегти зелену зону від будь-яких забудов, незалежно від призначення

У неділю, 24 березня, в Івано-Франківську мешканці вийшли з протестом проти забудови біля міського озера. Там запланували звести нову церкву. Містяни кажуть, що не проти самого храму, але хочуть зберегти відпочинкову зону. Про це повідомляє сайт «Курс».

Майже сотня людей з плакатами влаштували біля міського озера пікнік за вільну відпочинкову зону. Люди обурюються, що територія біля озера забудовується, а нових зон відпочинку не облаштовують.

«Люди виступають не проти церкви, а проти забудови зеленої зони. Не важливо, якого призначення будівля, там не має бути жодної споруди – багатоповерхівки, пологового, торгового центру, культової споруди. Дерева, квіти, трава, місця для відпочинку – ось призначення цієї зони в генеральному плані міста і серцях франківчан», – цитує «Курс» відому активістку, засновницю ініціативи «ФранківськЯкийТребаБерегти» Марію Козакевич.

Активісти принесли плакати і висадили квіти біля будівельного майданчика (фото Ольги Андріяшко)

Депутатка міської ради Мар’яна Вершиніна, яка під час голосування за це рішення на сесії міськради утрималася, підтримала акцію.

«Мені сумно, що влада у місті нехтує нормами і чинним законодавством. Важливо, щоб люди мали де проводити час на природі, на відкритому просторі. Мали можливість займатись спортом, прийти з килимками на пікнік, посидіти з книжкою… Навколо міського озера практично не залишилося вільного простору. Я вважаю, що озеро і земля навколо нього має бути вільною та відкритою (без забудов). Закликаю церковників до діалогу з громадою», – наголосила депутатка.

Під огорожею, яка відмежовує будівельний майданчик, протестувальники висадили квіти.

Нагадаємо, в Івано-Франківську біля міського озера почали будівництво церкви на замовлення парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ. Зводитиме церкву ТОВ «Ві Ес Буд». Площа забудови храму, висотою 16,5 м, займе близько 160 м2. Івано-Франківська архієпархія УГКЦ зазначила, що храм після богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями. Потребу в будівництві нової церкви в зеленій зоні біля озера пояснили організацією активного дозвілля для дітей.