Церква розташується поруч із зеленою зоною, яку відвели для будівництва кортів

Компанія «Ві Ес Буд» обгородила ділянку та почала підготовчі роботи з будівництва церкви для парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ. За інформацією місцевих ЗМІ, окрім церкви греко-католицької єпархії, біля міського озера в Івано-Франківську може з’явитися і храм релігійної громади УАПЦ.

Світлини з місця будівництва церкви на вулиці Гетьмана Мазепи, оприлюднили мешканці Івано-Франківська у Facebook. На паспорті об’єкта, розміщеному на обгородженій території, вказано, що площа забудови храму, висотою 16,5 м, займе близько 160 м2. Будуватиме церкву ТОВ «Ві Ес Буд» на замовлення парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ.

За інформацією сайту «Курс», ця релігійна громада оформила земельну ділянку, площею 0,04 га, у червні 2021 року. Ще одна ділянка під будівництво церкви біля міського озера у Франківську, площею 0,075 га, була виділена у 2016 році парафії Святого Володимира Великого Української автокефальної православної церкви. Обидві земельні ділянки розташовані поряд із зеленою зоною, яку відвели для будівництва кортів.

Додамо, що будівельна компанія ТОВ «Ві Ес Буд» зареєстрована в Богородчанах у липні 2016 року. Засновником компанії є місцевий бізнесмен Василь Чуфус, якому також належить підприємство «Надвірнянський кар’єр – Карпати».