Територія, на якій УГКЦ планувала збудувати церкву, – це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році

Нової церкви біля міського озера в Івано-Франківську не буде. Як повідомив у неділю 14 квітня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, УГКЦ відмовилась від ідеї будівництва церкви.

«Щодо церкви біля міського озера. Дякую нашій Греко-католицькій церкві. Попередньо ми провели перемовини. Церква розуміє, що потрібно шукати компроміс. Компроміс знайшли. Неподалік є інша приватна земельна ділянка. Церква готова там побудувати невелику капличку для вірних. Я дуже вдячний церкві за порозуміння», – зазначив Руслан Марцінків у Facebook. Де саме розташована нова ділянка мер не повідомив.

Нагадаємо, раніше наміри УГКЦ оголосили про намір звести біля міського озера церкву. Площа забудови храму, висотою 16,5 м, мала б становити близько 160 м2. Івано-Франківська архієпархія УГКЦ зазначила, що храм після богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями. Потребу в будівництві нової церкви в зеленій зоні біля озера пояснили організацією активного дозвілля для дітей.

Після того, як територію будівництва обгородили парканом та почали вирубку дерев, небайдужі містяни вийшли на акцію протесту. Люди наголошували, що не проти церкви як такої, однак вимагали зберегти від забудови відпочинкову зону. Останніми роками територію навколо центрального міського озера у Франківську інтенсивно забудовують житловими багатоповерхівками, а місця для громадських просторів стає все менше.

Як інформує франківський сайт новин «Ратуша», територія, на якій УГКЦ планувала збудувати церкву, – це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми «Бюджет участі». За це з бюджету міста спрямували 300 тис. грн. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.