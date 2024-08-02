Візуалізація реабілітаційного центру в Івано-Франківську

В Івано-Франківську, біля міського озера, збудують реабілітаційний центр для військових та ветеранів. Для цього у п'ятницю, 2 серпня, оголосили інвестиційний конкурс на будівництво. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що землю, де буде реабілітаційний центр, місто разом з громадою зберегло від забудови.

«Оголошуємо інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру на території біля "Чубі Буму"» [розважальний комплекс]. Дякую громаді за те, що ця ділянка піде на потреби ветеранів: реабілітаційного, відпочинкового та спортивного спрямування. Сподіваюся, що зовсім скоро на цьому місці проходитимуть відновлення наші герої у сучасних та належних умовах», – написав Руслан Марцінків.

Він додав, що в Івано-Франківську, у мікрорайоні Софіївка, вже будують реабілітаційний центр. Вартість його облаштування становить 3 млн євро.

Руслан Марцінків опублікував візуалізацію реабілітаційного центру біля озера, де також планують облаштувати громадський простір та приблизно 150 паркомісць.

Згідно з кадастровою картою, на території, де буде реабілітаційний центр, зареєстровані п'ять земельних ділянок площею майже 4,6 га. Земля перебуває у комунальній власності й призначена для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови. Три з цих ділянок, площею 2,8 га, з лютого 2021 року орендує ТОВ «Розважально-відпочинковий комплекс "Гаразд"». Компанія входить до «Моріс Груп» Андрія Романчука, який був першим заступником голови Івано-Франківської ОДА.