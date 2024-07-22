Спортивно-оздоровчий комплекс з басейнами в Зимній Воді планують збудувати до кінця 2028 року

Зимноводівська сільська рада передала в оренду 1,13 га землі під будівництво нового сучасного спортивно-оздоровчого комплексу. На земельних торгах перемогло місцеве приватне підприємство «Майя», яке має звести комплекс на цій ділянці в центрі села до кінця 2028 року.

Електронний аукціон з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1,13 га в центрі Зимної Води (між вул. Крип’якевича та вул. Володимира Великого) відбувся на початку липня. Нормативна грошова оцінка землі – 2,4 млн грн. Стартова ціна лоту становила 97,8 тис. грн. До участі у земельних торгах зголосилися два учасники. Перемогла місцева фірма ПП «Майя», запропонувавши річну оренду плату 1,1 млн грн. Договір оренди земельної ділянки укладений на 10 років.

Як розповіли у Зимноводівській сільраді, на цій ділянці планують звести новий спортивно-оздоровчий комплекс. Судячи з опису, це досить масштабний проект. Окрім басейнів, у комплексі буде тренажерний зал, навчальні класи, салон краси, заклад громадського харчування, торговий павільйон, масажний кабінет та інше.

«Запланований термін введення комплексу в експлуатацію – це кінець 2028 року. Це дасть змогу мешканцям Зимної Води насолоджуватися всіма перевагами нового спортивного об'єкту вже найближчим часом», – йдеться в повідомленні сільради.

Ескіз майбутнього спорткомплексу (фото сільради)

Голова Зимноводівської громади Володимир Гутник уточнив ZAXID.NET, що будівництво згаданого комплексу – це суто приватна інвестиція ПП «Майя». Обсяг інвестицій наразі не повідомляють, оскільки ще не виготовлений проект.

«Буде проект – тоді будемо чути і бачити, що воно коштує. Але зробити басейн, спортивні зали, тренажерні зали – це немала інвестиція», – зазначив Володимир Гутник.

На думку, сільського голови, немає підстав вважати, що цей проект не на часі через повномасштабну війну.

Ділянка, де планується будівництво, розташована в центрі Зимної Води (фото сільради)

«Життя продовжується, ми не можемо скласти руки і чекати, що буде далі. По-перше, має працювати економіка, щоби люди виживали, отримували зарплату і платили податки. Все зупинити хіба немудрий може. Тому дуже добре, що є приватний бізнес, який не вивозить гроші за кордон, десь до Канади, Америки чи Швейцарії, а хоче вкладати гроші на нашій території. Треба тільки дякувати таким людям», – вважає Володимир Гутник.

За даними YouControl, ПП «Майя» зареєстроване понад 30 років в Зимній Воді. Його основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також займається виробництвом верхнього одягу та оптовою торгівлею текстильними товарами.

Власником фірми, статутний капітал якої 10 млн грн, є місцевий житель Юрій Лозинський.