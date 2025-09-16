Ідеться про гроші, що депутати витрачають на адресну матеріальну допомогу

У вівторок, 16 вересня, під час засідання сесії Львівської міської ради депутати проголосували за ухвалу про зміни до бюджету ЛМР на 2025 рік. Серед іншого, ішлося про збільшення на 12,8 млн грн видатків на виконання депутатських повноважень – по 200 тис. грн кожному з 64 депутатів. Питання про гроші на депутатську допомогу обговорювали кілька годин і зрештою не підтримали його.

В чому суть питання

В бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2025 рік було передбачено по 800 тис. грн для кожного депутата на виконання його повноважень. Депутати ж пропонували додати кожному ще по 200 тис. грн до кінця року, довівши витрати на власну діяльність до рекордного 1 млн грн на кожного депутата ЛМР. Ці гроші планували забрати із резервного фонду бюджету міста, який зокрема використовують для ліквідації наслідків російських обстрілів Львова.

Додамо, що питання про збільшення видатків на депутатські повноваження у понеділок, 15 вересня, розглянула постійна депутатська комісія ЛМР з питань бюджету під головуванням Наталії Шелестак – представниці партії «Варта». Її активно підтримав представник «Європейської солідарності» Петро Адамик, який і озвучив цю пропозицію.

Міський голова Львова Андрій Садовий кілька разів оголошував перерву перед голосуванням за цю ухвалу. ««Є одна правка, яка виникла раптово з бажання бути добрими для всіх. Я вас прошу не робити цього», – звернувся він до депутатів.

Також він запропонував проголосувати за ухвалу, виключивши з неї питання про збільшення депутатського фонду. Пізніше – зарезервувати ці 12,8 млн грн за програмою підтримки національного спротиву, тобто на допомогу ЗСУ.

У свою чергу Петро Адамик запропонував, щоб міський голова також відмовився від грошей, що виділені йому на допомогу мешканцям. Ідеться про додаткові 750 тис. грн, згідно з ухвалою про зміни до бюджету на 2025 рік.

У відповідь на прохання міського голови зняти з розгляду питання про депутатський фонд, Наталія Шелестак сказала, що право депутатів розподіляти гроші бюджету закріплене за ними законами України.

За результатами голосування ухвала про зміни до бюджету не набрала потрібної кількості голосів. Проте оскільки в ній ішлося, зокрема, і про підтримку військових, депутати знову повернулися до цього питання.

Загалом обговорення з перервами тривало близько трьох годин. Думки депутатів розділилися, ішлося навіть про те, щоб взагалі скасувати виплати на виконання депутатських повноважень.

Наприкінця сесійного дня депутати ухвалили рішення про зміни до бюджету в цілому, а потім окремо проголосували за правки до нього. Таким чином, в остаточному варіанті залишились 750 тис. грн, що розподілять за розпорядженнями міського голови на премії 58-ми військовим, а фонд на депутатську допомогу збільшувати не будуть.

Правку про 12,8 млн грн підтримали лише 29 депутатів, чого не достатньо для ухвалення рішення. В основному рішення підтримли представники «Європейської солідарності» – 19 з 23 присутніх на засіданні, і партії «Варта» – п’ятеро з семи.

Результати поіменного голосування депутатів ЛМР за збільшення витрат на власну діяльність:

Додамо, що 12,8 млн грн на адресну матеріальну допомогу за поданням депутатів пропонувалось виділити з резервного фонду бюджету громади. Гроші з цього фонду зазвичай використовуються для ліквідації наслідків російських обстрілів міста або ж різних аварійних ситуацій.

Що таке гроші на депутатські повноваження

Ідеться про гроші, що з бюджету територіальної громади виділяються депутатам на виконання їхніх повноважень. Іншими словами, це гроші громади, які депутати роздають у вигляді одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які до них звертаються.

Часто цей «депутатський фонд» називають грошима на гречку. Водночас самі депутати переконують, що допомагають переселенцям, військовим та їхнім родинам, малозабезпеченим і хворим людям, а потребу кожної людини в допомозі перевіряє управління соцзахисту ЛМР. Депутати також аргументують, що державної допомоги та виплат із бюджету міста недостатньо для вразливих категорій, які змушені звертатись за допомогою до депутатів.

Хронологія збільшення депутатського фонду

Під час війни за минулі два роки витрати депутатів ЛМР на виконання повноважень зросли в чотири рази. Суми збільшувались так:

з жовтня 2020 року і до кінця 2023 року сума становила 200 тис. грн на депутата;

з 1 січня до 24 жовтня 2024 року – 500 тис. грн;

до кінця 2024 року – 600 тис. грн;

з 1 січня 2025 року і зараз – 800 тис. грн.

Додамо, що збільшити суму до 1 млн грн на кожного депутата – це 64 млн грн з бюджету громади – депутати хотіли ще наприкінці 2023 року, проте тоді все ж домовились про меншу суму.

За інформацією Руху «Чесно», станом на початок 2025 року депутати лише трьох обласних центрів України мали на депутатську допомогу мільйон і більше гривень – це Запоріжжя, Одеса і Київ.