На Волині правоохоронці затримали проросійськи налаштованого дезертира

На Волині правоохоронці затримали військового, який самовільно залишив місце служби, а поки переховувався, публікував у мережі антиукраїнські дописи. Про це у середу, 24 грудня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідчих, військовий ЗСУ втік з місця служби й переховувався в одному з прикордонних сіл Ковельського району на Волині, намагаючись уникнути відповідальності за СЗЧ. У цей час дезертир у соцмережах поширював багато дописів антиукраїнського та проросійського змісту.

«У своїх публікаціях військовий заперечував факт збройної агресії російської федерації проти України, поширював неправдиву інформацію про ситуацію на фронті, а також дискредитував Сили оборони України. Експертиза підтвердила, що оприлюднені матеріали містять ознаки інформаційно-підривної діяльності на користь держави-агресорки та становлять загрозу національній безпеці України», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Військовому оголосили підозри у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 5 ст. 407 ККУ), а також у виправдовування збройної агресії Росії та глорифікації окупантів (ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, 11 грудня СБУ повідомило про затримання дезертира на Чернігівщині, який на замовлення росіян намагався підірвати військового.