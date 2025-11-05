На Запоріжжі військовий у СЗЧ допомагав іншим бійцям вчинити дезертирство

На Запоріжжі Державне бюро розслідувань викрило військового, який вчинив СЗЧ та допомагав іншим бійцям втекти з місця служби. Про це у середу, 5 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили слідчі, військовий кілька місяців тому самовільно залишив частину, але мав посвідчення ветерана за участь у бойових діях ще до повномасштабної війни. Завдяки цьому документу він міг безперешкодно пересуватися країною.

Після втечі боєць вирішив за гроші допомагати іншим військовим дезертувати та виїхати за кордон. До схеми військовий залучив свою дівчину.

Встановлено, що у Запоріжжі пара знайшла чергового військового, який хотів втекти зі служби. За 6 тис. доларів вони запропонували йому допомогу у дезертирстві. Зокрема, обіцяли на власному авто забрати з частини та відвезти до прикордонної ділянки, звідки той нібито міг потрапити до Румунії.

«“Бонусом” пропонувався маршрут, який нібито дозволяв уникнути перепливання через річку Тиса. За додаткові 500 доларів забезпечувався “європейський супровід” – допомога з подальшою логістикою аж до Німеччини», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовий отримав від клієнта 3 тис. доларів завдатку, а решту – дорогою до кордону. Однак співробітники ДБР та СБУ затримали втікачів у сусідній області.

Військовослужбовцю оголосили підозри в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та закінченому замаху на пособництво у дезертирстві (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.