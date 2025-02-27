На Дніпропетровщині група військових допомагала вчиняти дезертирство

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали групу військових, які за гроші допомагали іншим військовим вчинити дезертирство. Про це у четвер, 27 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, схему організував 38-річний військовослужбовець та залучив до співпраці кількох підлеглих. За 1-2 тис. доларів військові допомагали дезертирам безперешкодно виїхати з військового містечка, проїхати через блокпости та інструктували як потім переховуватися від правоохоронців. Крім того, за даними слідства, за 4 тис. доларів пропонували організувати переведення до тилових підрозділів, щоб уникнути участи у бойових діях.

Правоохоронці здійснили 13 обшуків за місцями проживання підозрюваних, під час слідчих дій вилучили речові докази: мобільні телефони, автомобілі, чорнові записи й військові документи, а також зброю і наркотики.

Наразі слідчі оголосили підозри 11 фігурантам у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 ККУ) та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 368 ККУ). Організатору схеми також інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Нагадаємо, наприкінці січня ДБР затримало на Запоріжжі подружжя адвоката та співробітниця правоохоронного органу, яке допомагало військовим піти у СЗЧ. За послугу вони вимагали 60 тис. грн.