Адвокат та співробітниця правоохоронного органу допомагали військовим піти у СЗЧ

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали у Запоріжжі подружжя, яке за гроші допомагало військовим самовільно залишити місце служби. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Затримані – адвокат та співробітниця правоохоронного органу. Коли військовий телефонував адвокату, той обіцяв допомогти залишити місце служби, а у разі потреби – надати повний юридичний супровід після втечі. За допомогою дружини адвоката, співробітниці правоохоронного органу, ділки отримували доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів на них.

«Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби. За отриманими даними, подружжя встигло провести близько десяти таких оборудок, а їх послуги коштували до 60 тис. грн з однієї особи», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР затримало адвоката під час одержання грошей від військового за надану «послугу». Також правоохоронці затримали трьох дезертирів, які залишили місце служби за допомогою подружжя та переховувались у Запоріжжі.

Подружжю оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та сприянні дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України). Трьом затриманим військовим інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Суд вже обрав для всіх підозрюваних запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) до 1 березня. Якщо це відбулось вперше, військовослужбовець уникне кримінальної відповідальності за залишення місця служби.