Після повернення з СЗЧ військовим поновлюють пільги та виплати

Після ухвалення закону про законне повернення військовослужбовців із СЗЧ, таким правом скористалися понад 7000 військових. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 10 січня.

З листопада 2024 року набув чинності законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. Відповідно до нього, до 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися до військової частини без кримінального покарання. 9 січня депутати проголосували за продовження строку повернення військових із СЗЧ до 1 березня 2025.

«Після прийняття відповідного Закону України до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. З них 4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Військові, які повернулися із СЗЧ, сповіщали орган досудового розслідування або військову службу правопорядку. Після того, як командування місця служби продовжує дію контракту чи поновлює військових на службі, їм поновлюють виплати (грошові, продовольчі та речові), а також відновлюють пільги й соціальні гарантії.

Про те як правильно військовослужбовцям повернутися із СЗЧ можна прочитати тут.