Військовослужбовці, які пішли у СЗЧ, можуть до 1 березня добровільно повернутися на службу та уникнути покарання

У четвер, 9 січня, Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) до 1 березня. Якщо це відбулось вперше, військовослужбовець уникне кримінальної відповідальності за залишення місця служби. Про це повідомила народна депутатка Соломія Бобровська. Про цю норму йдеться у законопроєкті №12076.

«Верховна Рада продовжила право на “швидке повернення” і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року», – повідомила Соломія Бобровська.

Таким чином командири матимуть три дні для поновлення військового на службі, як це було протягом попередніх двох місяців. Водночас Соломія Бобровська наголосила, що Верховна Рада не продовжуватиме кожен раз термін для добровільного повернення з СЗЧ та, ймовірно, поверне кримінальну відповідальність за цей вчинок.

Нагадаємо,20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Військовослужбовець має можливість повернутися як до своєї частини, так і до іншої. Для цього необхідний дозвіл командира. 29 листопада у ДБР уточнили, що це можна зробити до 1 січня 2024 року.

Про те як правильно військовослужбовцям повернутися із СЗЧ можна прочитати за посиланням.