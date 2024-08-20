В Україні декриміналізували перше дезертирство чи СЗЧ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Відповідний законопроєкт № 11322 парламентарі ухвалили у другому читанні на своєму засіданні у вівторок, 20 серпня.

Законом передбачено, що військових звільнять від кримінальної відповідальності, якщо вони самі повернуться на місце служби.

Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Відомо також, що військовослужбовець, за згодою командира, може повернутися як до своєї частини, так і до іншої.

У пояснювальній записці зазначено, що для повернення солдата, який дезертирував чи самовільно залишив частину, необхідна письмова згода командира військової частини. Цю згоду передають прокурору, який може подати клопотання до суду про звільнення військового від кримінальної відповідальності. Якщо суд вирішить звільнити військового від відповідальності, то коли той повернеться на службу, йому поновлять грошові виплати та забезпечення. За час відсутності на службі грошей йому не виплачуватимуть.

Як вказують автори, згідно зі статистичними даними, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами було зареєстровано 10584 кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (Дезертирство). Проте у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 КК, суд своєю ухвалою зобов’язує після набрання такою ухвалою законної сили невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі, а звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.