Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де протягом п’яти місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5,5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 4 липня, у жовтні 2023 року курсант ЗСУ Вячеслав К. самовільно залишив військову частину й поїхав додому, де проводив час на власний розсуд до 7 березня 2024 року, допоки його не затримали правоохоронці.

У суді військовослужбовець свою вину визнав, але не назвав причину втечі. Він уклав угоду з прокурором і погодився понести передбачену відповідальність.

Відомо, що 21 травня 2024 року Вячеслава К. уже судили у Чернівецькій області за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України.

Суддя Роман Савчук визнав курсанта ЗСУ винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5,5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.