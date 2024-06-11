Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де впродовж року проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 6 червня, вранці 17 квітня 2023 року курсант Максим Т. самовільно залишив військову частину й поїхав додому, де проводив час на власний розсуд до 19 квітня 2024 року, допоки його не затримали правоохоронці.

У суді військовослужбовець свою вину визнав, але не назвав причину втечі. Він уклав угоду з прокурором і погодився понести передбачену відповідальність.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чапаєвка Миколаївської області, з неповною середньою освітою, розлучений, перебуває на службі в ЗСУ за призовом під час мобілізації.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав Максима Т. винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.