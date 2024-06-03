Славутський міськрайонний суд виніс вирок молодшому сержанту ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де впродовж чотирьох місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 29 травня, із червня 2022 року мобілізований Іван С. виконував обов’язки командира відділення з матеріального забезпечення. Вранці 1 листопада 2023 року військовослужбовець поїхав додому й проводив час на власний розсуд до 1 березня 2024 року, допоки його не затримали правоохоронці.

У суді молодший сержант ЗСУ свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що вирішив втекти з місця служби після чергового конфлікту зі заступником командира військової частини з морально-психологічної роботи, з яким у нього неприязні стосунки.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Шкарів Рівненського району, раніше судимий не був.

Суддя Вікторія Зеленська визнала Івана С. винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.