Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок водію-заправнику ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений двічі без відома керівництва їхав додому, де впродовж кількох місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 22 травня, вперше солдат Артур С. втік із військової частини у липні 2023 року. Чоловік поїхав додому в Славуту й проводив час на власний розсуд до 8 листопада 2023 року. Вдруге обвинувачений скоїв злочин менш ніж через два тижні після повернення на службу. 20 листопада 2023 року він знову без відома керівництва поїхав додому, де перебував п’ять місяців, поки його не затримали правоохоронці.

Артур С. у суді свою вину визнав, проте відмовився давати свідчення.

«Суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень», – йдеться у судовій справі.

Суддя Наталія Стаднічук визнала Артура С. винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.