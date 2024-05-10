Військовий проведе 5 років у тюрмі за втечу з хмельницької частини

Ярмолинецький районний суд виніс вирок старшому солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений поїхав додому у відпустку й впродовж двох місяців не повертався на службу, за що йому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 8 травня, у вересні 2022 року Денис С. вступив до лав ЗСУ на посаду інспектора прикордонної служби у Хмельницькій області. У серпні 2023 року обвинувачений поїхав у відпустку в Сумську область і мав 15 вересня повернутися до підрозділу, однак він залишився вдома й упродовж двох місяців не виконував своїх обов’язків. Згодом самостійно прибув у частину 7 листопада 2023 року й виявив бажання продовжити службу.

У суді Денис С. свою вину визнав. Пояснив, що з 2016 по 2021 роки проходив військову службу за контрактом, після чого у вересні 2022 року його призвали до лав ЗСУ. За словами старшого солдата, він не повернуся з відпустки у частину через сімейні обставини.

Суддя Андрій Соловйов визнав військовослужбовця винним за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.