Ярмолинецький районний суд виніс вирок водію ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Після лікування у психіатричній лікарні чоловік не повернувся на службу, а поїхав додому, де перебував більше року. За це йому призначили п’ять років і один місяць позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 3 квітня, наприкінці жовтня 2022 року водій окремого стрілецького батальйону оперативного командування «Захід» Дмитро Р. проходив лікування у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги. 11 листопада 2022 року чоловік мав повернутися у військову частину, однак там так і не з’явився. Правоохоронці затримали обвинуваченого за місцем його проживання 14 січня 2024 року.

У суді Дмитро Р. щиро розкаявся та свою вину визнав. Пояснив, що у жовтні 2022 року він повернувася з Харківській області і проходив лікування у медзакладі в селі Скаржинці Хмельницького району. Після виписки поїхав додому у село Кузьмин, де працював, аби допомогти своїй сім’ї, допоки його не затримали поліцейські у січні 2024 року.

Відомо, що обвинувачений – одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, у травні 2022 року вже був засуджений Тернопільським міськрайонним судом до року іспитового строку за аналогічне порушення.

Суддя Микола Баськов визнав Дмитра Р. винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану) й призначив покарання – п’ять років і один місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.