Здолбунівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ за дезертирство. Чоловік не повернувся до військової частини після закінчення відпустки. За це йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 18 березня, у жовтні 2020 року обвинувачений Тарас Б. підписав контракт для служби в ЗСУ, а в грудні 2022 року його призначили на посаду старшого сапера. У лютому 2023 року чоловік поїхав у відпустку за своїм місцем проживання – у село Грабів Івано-Франківської області. Він мав повернутися у військову частину 26 лютого до 20:00, однак у зазначений день та час так і не з’явився. У суді свою вину визнав і признався, що не мав поважних причин, аби не приїхати на службу.

Суддя Юрій Ковалик визнав Тараса Б. винним у дезертирстві (ч.4 ст. 408 КК України) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Крім того, чоловіка позбавлять військового звання «старший солдат».