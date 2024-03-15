Костопільський районний суд виніс вирок курсанту за самовільне залишення військової частини. На службі він був відсутній впродовж чотирьох місяців. Чоловік не пояснив, куди й чому зник, але свою вину визнав. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду від 12 березня, наприкінці лютого 2023 року курсант ЗСУ Сергій М. самовільно пішов із військової частини, «проводив час на власний розсуд та обов’язки військової служби не виконував». Чоловік зник до 26 червня 2023 року, у цей час періодично проходив лікування. Згодом він добровільно повернувся до місця несення служби й виявив бажання працювати у лавах ЗСУ.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Степангород Рівненської області, з повною середньою освітою, раніше не судимий. Чоловік підписав угоду про визнання своєї вини.

Суддя Олександр Цвіркун визнав Сергія М. винним за ч.5 ст.407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану) й призначив йому п’ять років позбавлення волі. Строк відбуття покарання рахуватимуть з 14 серпня 2023 року. Наразі військовослужбовець залишається під вартою. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.