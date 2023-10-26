На Хмельниччині судили солдата з Рівненщини за самовільне залишення військової частини. На службі він був відсутній 11 днів. Чоловік пояснив, що мав конфлікт із офіцером, оскільки його не залучали до служби та не дозволяли перевестись у іншу частину, тому він вирішив поїхати додому. Суд призначив йому три роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку Ярмолинецького райсуду, обвинувачений зранку 7 квітня 2022 року самовільно залишив військову частину та поїхав додому. На службі він був відсутній до 18 квітня. Причинами такого вчинку у матерілах справи вказані «особиста недисциплінованість та несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків».

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби). На судовому засіданні, яке відбулося 17 жовтня, обвинувачений визнав провину і пояснив, що у нього виник конфлікт з офіцером, оскільки його не залучали до служби. Солдат хотів перевестися в іншу частину і писав про це рапорти, але йому не дозволили і тому він вирішив поїхати додому.

«7 квітня 2022 року він залишив військову частину з дозволу комбата, який в телефонному режимі дозволив йому з товаришем поїхати додому на вихідні. В понеділок вони були на шикуванні, після цього вони зайшли до [офіцера]. Товариша він відпустив, а його почав запитувати чого він поїхав додому. Він (обвинувачений) просив перевестися, але не дозволили, внаслідок чого у нього з [офіцером] склалися неприязні відносини, він не витримав і поїхав додому, про що попередив сержанта. Більше з частини ніхто не дзвонив, не просив повернутися», – описав події чоловік.

Суд взяв до уваги пом’якшуючі обставини, зокрема, те, що чоловік воював під час АТО та має низку нагород. Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що у 2018 році він вже мав судимість за аналогічне порушення.

Суддя Оксана Шевчик визнала чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини та призначила йому три роки ув’язнення. Зауважимо, що це пом’якшене покарання, оскільки санкція статті передбачає мінімум п’ять років тюрми.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.