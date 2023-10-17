На Рівненщині судили 51-річного чоловіка, який двічі проігнорував повістки. Його визнали винним в ухиленні від призову і призначили три роки та один місяць ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, 51-річний чоловік двічі, у травні та червні, отримував у повістки для проведення призову за мобілізацією, проте жодного разу до районного територіального центру комплектування не з’явився. При цьому поважних причин для неявки або ж відстрочки він не надав.

Окрім цього, судили його за ще один злочин. Відомо, що 11 травня цього року він був звільнений достроково з виправного закладу, де він відбував покарання за крадіжку. Але вже за тиждень обвинувачений побив свого знайомого, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

На судовому засіданні чоловік свою провину не визнав. Однак Радивилівський райсуд на підставі доказів визнав його винним за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 336 ККУ (ухилення від призову).

«Вироком Радивилівського районного суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до трьох років та одного місяця позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.