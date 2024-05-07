Військовий проведе 5 років у тюрмі за втечу з рівненської частини

Рівненський апеляційний суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ за дезертирство. Головний сержант В’ячеслав М. самовільно залишив військову частину на понад рік. За це йому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 30 квітня, обвинувачений проходив службу у Рівненській області на посаді командира танку. 6 січня 2023 року В’ячеслав М. залишив військову частину й поїхав додому на Полтавщину. За словами обвинуваченого, нібито до хворої матері. Відтак, він не з’являвся на службу більше року.

Суд першої інстанції звільнив головного сержанта від основного покарання й призначив 3 роки іспитового терміну з позбавленням військового звання, однак апеляційний суд скасував цей вирок. Суддя Тетяна Збитковська визнала В’ячеслава М. винним за ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану) й призначила 5 років тюрми.