Старовижівський районний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений двічі без відома керівництва тікав додому, за що отримав 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 14 серпня, Ровшан К. проходив військову службу в лавах ЗСУ на посаді водія стрілецького відділення із серпня 2023 року. Взимку 2024 року обвинуваченого госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню м. Луцька, з якої він не повернувся назад у частину, а втік у місто Володимир. Загалом солдат був відсутній на службі більше місяця – з 18 січня до 20 лютого.

Згідно з даними слідства, 29 лютого 2024 року Ровшан К. повторно пішов на злочин і знову втік із лікування. Затримали чоловіка 22 травня 2024 року під час замаху на вчинення правопорушення. Про що саме йдеться, у матеріалах судової справи не уточнюють.

Суддя Адам Малюта визнав солдата винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі.