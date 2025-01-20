Колишньому командиру готують повідомлення про підозру

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської готують повідомлення про підозру за бездіяльність, він допустив масове дезертирство. У понеділок, 20 січня, СБУ та ДБР повідомили про його затримання.

«Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом.

У ДБР наголошують, що полковник упродовж 2024 року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими кримінальних правопорушень. Проте командир ігнорував ці доповіді.

«Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини», – додають у дописі.

Деякі військові періодично самовільно залишали місце служби, але потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, адже відчували повну безкарність. Систематичне приховування колишнім комбригом значної кількості злочинів його підлеглих спричинило негативний вплив на діяльність органів управління бригади.

Також командир не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, що сприяли СЗЧ. Зокрема, він відправив на навчання до Франції військових, які були невмотивовані до несення служби. Серед них:

22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях,

15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону.

У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Важливо, що через дії екскомбрига ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу корупційну схему, що діяла під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. А також можливе отримання хабарів за сприяння військовим в ухилянні від виконання службових обов’язків.

За даними «Української правди», мова йде про полковника Дмитра Рюмшина.

Наразі колишньому командиру готують повідомлення про підозру за бездіяльність, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Скандал у 155-й окремій механізованій бригаді «Анна Київська»

31 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причиною масової втечі бійців з бригади, імовірно, став хаос через постійну зміну командування, погана підготовка недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова Державне бюро розслідувань розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської. Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.

8 січня на Рівненщині правоохоронці затримали командира однієї з рот скандальної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. За даними слідчих, командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих.