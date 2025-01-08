Командир роти може вийти зі СІЗО під заставу

На Рівненщині правоохоронці затримали командира однієї з рот скандальної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. За даними слідчих, командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих. Про це повідомила пресслужба ДБР в середу, 8 січня.

За даними слідства, наприкінці 2024 року старший лейтенант не виконав наказ і не передав очолювану ним роту в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Співробітники ДБР та СБУ затримали командира роти у Рівненській області, після чого його доставили до Києва. Йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України). Його загрожує ув’язнення терміном до 10 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Скандал у 155-й окремій механізованій бригаді «Анна Київська»

31 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причиною масової втечі бійців з бригади, імовірно, став хаос через постійну зміну командування, погана підготовка недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова Державне бюро розслідувань розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської.

Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.

7 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що 155-та ОМБр отримує додаткову комплектацію і виконує певні завдання в повному складі на Покровському напрямку.