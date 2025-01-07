155-та ОМБр виконує завдання на Покровському напрямку

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської, про неналежне формування і брак ресурсів якої повідомляли у медіа, отримує додаткову комплектацію і виконує певні завдання в повному складі. Про це ідеться у відповіді Генерального штабу Збройних сил України у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 7 січня.

«Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на Покровському напрямку», – ідеться в повідомленні.

Як стверджують у Генштабі, ще до того як «про деякі організаційні проблеми 155-ї ОМБр стало відомо з медіа, командування Збройних сил України призначило перевірку ситуації, яка склалася, зокрема і щодо значної кількості випадків самовільного залишення військової частини».

У відомстві заявили, що вживають заходів щодо поліпшення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців.

«Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами», – додали в Генштабі.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий прокоментував ситуацію в 155-й ОМБр. Командувач погодився, що «ряд фактів має місце».

«Я зі свого боку негативно ставлюся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі всіма командирами, командувачами… Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано», – сказав Драпатий.

Скандал довкола 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська»

Зауважимо, що 155-та ОМБр була створена на початку 2024 року, восени військовослужбовці бригади проходили навчання у Франції та Польщі. У грудні бригада повернулася до України та вступила у бої під Покровськом.

31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причиною масової втечі бійців з бригади, імовірно, став хаос через постійну зміну командування, погана підготовка недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова Державне бюро розслідувань розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

5 січня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської. Зі слів Головнокомандувача, окрему увагу він також приділив «проблемним питанням, які необхідно вирішити» в бригаді.

Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.