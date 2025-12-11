35-річний дезертир намагався підірвати військового ЗСУ

На Чернігівщини СБУ запобігло теракту, який організував дезертир на замовлення російської спецслужби. Росіяни та їхній агент намагалися підірвати військового ЗСУ, заманивши його на фейкове побачення. Про це у четвер, 11 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували 35-річного дезертира через телеграм-канал з пошуку швидкого заробітку. За завданням окупантів, їхній агент мав виготовити вибухівку з можливістю дистанційного підриву та закласти її біля багатоквартирного будинку. Щоб зманити військового на заплановане місце теракту, ФСБ запросила бійця «на побачення» з фейкового акаунту дівчина на сайті знайомств.

Однак СБУ викрила плани росіян, затримала їхнього агента та знешкодила вибухівку. Під час обшуків у рюкзаку злочинця виявили компоненти для виготовлення саморобної вибухівки та смартфон, за допомогою якого він контактував з ФСБ. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 10 грудня СБУ та Нацполіція повідомили про викриття 16-річної дівчини, яка на замовлення росіян мала підірвати бомбу на території житлового мікрорайону Житомира.