Правоохоронці своєчасно виявили й знешкодили вибухівку

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у середу, 10 грудня, повідомили, що запобігли ще одному теракту в Житомирі.

За даними СБУ, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну дівчину з Бердичева. Школярка отримала пропозицію від куратора з Росії під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах.

Росіяни запропонували їй прибути до обласного центру та оселитися на декілька днів в орендованій квартирі. Там вона мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій. Бомбу дівчина мала підсилити металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації. Далі школярка отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти локації телефонну камеру.

Знешкодження вибухівки у Житомирі

Та правоохоронці своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігши людським жертвам. Наразі у межах кримінального провадження триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, 26 листопада Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента Росії, який вдень 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Внаслідок першого підриву загинув 35 річний чоловік, а внаслідок другого отримав поранення поліцейській.